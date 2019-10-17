Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
94,243.91
Altın
1,490.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor
logo
Eğitim

MEB'den mesleki eğitim merkezlerinde verimliliği artıracak yeni materyaller

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, mesleki ve teknik eğitimi daha fazla güçlendirmek için uzun soluklu bir proje daha yürüttüklerini ve çıktılarını aldıklarını söyledi.

Selma Kasap   | 17.10.2019
MEB'den mesleki eğitim merkezlerinde verimliliği artıracak yeni materyaller

Ankara

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimi daha fazla güçlendirmek için uzun soluklu bir proje daha yürüttüklerini ve çıktılarını aldıklarını belirterek, "Mesleki eğitim merkezlerimizdeki koordinatör öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimize yönelik yapılan işlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için ilk kez hazırladığımız el kitaplarını kullanıma sunduk." dedi.

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için son bir yılda çok önemli adımlar attıklarını ve bu adımların sonuçlarını da görmeye başladıklarını belirtti.

"Mesleki ve teknik eğitimi daha fazla güçlendirmek için uzun soluklu bir proje daha yürüttük ve çıktılarını da aldık." diyen Selçuk, Bakanlık olarak mesleki eğitim merkezlerindeki eğitimin kalitesini artırmaya yönelik bu projeyi UNICEF ile yürüttüklerini anlattı.

Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Mesleki eğitim merkezlerimizdeki koordinatör öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimize yönelik yapılan işlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için ilk kez hazırladığımız el kitaplarını kullanıma sunduk. Ayrıca bu merkezlerimizdeki öğrencilerimize yönelik de psiko-sosyal destek modüllerini tamamladık. Bu süreçte tüm paydaşlarla çalıştaylar yapıldı, detaylı toplantılar organize edildi. Materyallerin hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Selçuk, projeye desteklerinden dolayı UNICEF yetkililerine, çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğreticilerin verimliliğini artıracak materyaller

Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre, MEB ve UNICEF ortaklığında yürütülen proje kapsamında mesleki eğitim merkezlerinde koordinatör öğretmen, rehber öğretmen ve usta öğreticilere, yaptıkları işlemlerin verimliliğini artırmak ve rehberlik etmek üzere el kitapları hazırlandı.

Bu kapsamda, koordinatör öğretmenlerin işletme ziyaretlerinde etkili koordinasyon ve denetim faaliyetlerini artırmaya yönelik koordinatör öğretmen el kitabı tamamlandı.

Bunun yanı sıra mesleki eğitim merkezlerinde görevli rehber öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla rehber öğretmen el kitabı da kullanıma sunuldu.

Hazırlanan usta öğretici el kitabı ise usta öğreticilerin işletmede meslek eğitimi alan öğrencilere karşı eğitim, tutum ve davranışlarında dikkat etmesi gereken hususlara yönelik hazırlandı.

Ayrıca mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrencilere yönelik psiko-sosyal destek modülleri de hazırlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi
Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci düşmanlığı
ABD müesses nizamı barış değil kaos peşinde
Tunus’ta demokrasinin üçüncü baharı
Uluslararası hukuk düzeninde meşruiyet krizi

Benzer haberler

MEB'den mesleki eğitim merkezlerinde verimliliği artıracak yeni materyaller

MEB'den mesleki eğitim merkezlerinde verimliliği artıracak yeni materyaller

MEB ile Anadolu Üniversitesi arasında 'öğretmen eğitimi' protokolü

MEB'den geleceğin tasarımcısı çocuklar için özel müfredat

Aday öğretmenler 24 Kasım'da yemin edecek

Aday öğretmenler 24 Kasım'da yemin edecek
MEB, sınır illerindeki eğitim için koordinasyon kurulu oluşturdu

MEB, sınır illerindeki eğitim için koordinasyon kurulu oluşturdu
'Çocukların eğitimine yatırım arttıkça trafik bilinci gelişecek'

'Çocukların eğitimine yatırım arttıkça trafik bilinci gelişecek'