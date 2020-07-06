Euro
7.77
Dolar
6.86
BIST 100
118,503.90
Altın
1,782.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB'den lise son sınıfa geçen öğrencilere yaz dönemi destekleme kursu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 ders yılı sonunda 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik 20 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açacak.

Selma Kasap   | 06.07.2020
MEB'den lise son sınıfa geçen öğrencilere yaz dönemi destekleme kursu

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları açacak.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim görüp 2019-2020 ders yılı sonunda 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik 20 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Yaz kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, 14-17 Temmuz tarihlerinde başvuru yapacak.

MEB'in yazısında, kurslarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere titizlikle uyulması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüpleri kapatılacak
Suudi Arabistan’da Kovid-19 nedeniyle bir günde 52 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 279 ölüm
Kovid-19'u yenen Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan görevine döndü
İran'ın Kerec kentinde Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler bir hafta kapatılıyor

Benzer haberler

MEB'den lise son sınıfa geçen öğrencilere yaz dönemi destekleme kursu

MEB'den lise son sınıfa geçen öğrencilere yaz dönemi destekleme kursu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz

Şartlar uygun olursa ders zili 31 Ağustos'ta çalacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tasarım Beceri Atölyeleri benim meslek hayatımın hayalidir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tasarım Beceri Atölyeleri benim meslek hayatımın hayalidir
MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı

MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı
MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 'sanat eğitimi' alanında iş birliği protokolü imzalandı

MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 'sanat eğitimi' alanında iş birliği protokolü imzalandı