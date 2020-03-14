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Eğitim

MEB uzaktan eğitimle ilgili süreci hafta içi simülasyonlarla anlatacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız." dedi.

Yıldız Aktaş   | 14.03.2020
MEB uzaktan eğitimle ilgili süreci hafta içi simülasyonlarla anlatacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitim yöntemiyle ilgili süreci hafta içi simülasyonlarla anlatacaklarını belirterek, "Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak ikinci ara tatilin 16-20 Mart'ta uygulanması, 23-27 Mart'ta da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesi yönündeki karara ilişkin paylaşımda bulundu.

Öğrencilerin bugünden itibaren evde bulunacağını, bir sonraki hafta uzaktan eğitimlerin başlayacağını belirten Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:

"Ailelerimizin bizimle iş birliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız."

Bakan Selçuk, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı da kutladı.


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