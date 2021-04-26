MEB: Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime başlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacağını, dönem sınavlarının, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirdi.
Ankara
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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.
Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.