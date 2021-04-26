Euro
10.02
Dolar
8.29
BIST 100
1,374.00
Altın
1,779.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim, Koronavirüs

MEB: Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime başlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacağını, dönem sınavlarının, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirdi.

Selma Kasap   | 26.04.2021
MEB: Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime başlanacak

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Portekiz'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmedi
Türkiye'de 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti
MEB: Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime başlanacak
Dünya genelinde 1,03 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Bakan Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Benzer haberler

Türkiye'de 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti

MEB: Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime başlanacak

Dünya genelinde 1,03 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 200'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 200'e yükseldi
AB, aşı tedarikini geciktirdiği için AstraZeneca'yı mahkemeye verdi

AB, aşı tedarikini geciktirdiği için AstraZeneca'yı mahkemeye verdi
Araştırma: Sıtma için kullanılan oral ilaçlar ve boğaz spreyleri, Kovid-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor

Araştırma: Sıtma için kullanılan oral ilaçlar ve boğaz spreyleri, Kovid-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor