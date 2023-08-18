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Eğitim

MEB özel yetenekli öğrencileri destekleyecek aile eğitim programları hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin bütüncül desteklenmesi amacıyla "Bilim ve Sanat Merkezleri Aile Eğitim Programları" hazırlandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
MEB özel yetenekli öğrencileri destekleyecek aile eğitim programları hazırladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bilim ve sanat merkezlerine devam eden özel yetenekli öğrencilerin ailelerine yönelik geliştirilen programlar, öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla Türkiye'de hazırlanan etkinlik temelli bütüncül ilk program olma özelliğini taşıyor.

Aile Eğitim Programları Seti, 3 kitaptan oluşuyor. Programlar, alanın uzmanlarınca "Gelecek Tasarımı", "Sosyal Duygusal Gelişimi Destekleme" ve "Akademik Gelişimi Destekleme" başlıklarında oluşturuldu.

Gelişimsel rehberlik anlayışı doğrultusunda hazırlanan Gelecek Tasarımı Aile Eğitim Programı, çocuğu tanıma, gelecek tasarımını destekleme, 21. yüzyıl becerileri, meslek alanlarını keşfetme, kariyer seçeneklerini değerlendirme ve kariyer kararını destekleyen faktörler gibi farklı konuları kapsıyor.

Akademik Gelişimi Destekleme Aile Eğitim Programı da akademik gelişimin bir süreç olduğundan hareketle tasarlandı. Program, öğrencilerin akademik anlayış ve sorumluluk bilinci geliştirmelerine ve eğitsel planlama becerilerini artırmaya yönelik hazırlandı.

Sosyal Duygusal Gelişimi Destekleme Aile Eğitim Programı ise sosyal duygusal özellikler, öz farkındalık, öz yönetim/duyguları yönetme, sosyal farkındalık, iletişim, işbirliği/uzlaşma becerileri, sosyal beceriler ve sorumlu karar verme gibi konularda ailelerin çocuklarını desteklemelerine yönelik süreçleri içerecek şekilde oluşturuldu.

Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda esnek bir yapıya sahip şekilde tasarlanan programlarda içeriğin, kültürel yapı ve toplumun temel değerlerine uygun olmasına özen gösterildi.

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