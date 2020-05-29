Euro
7.61
Dolar
6.84
BIST 100
104,986.40
Altın
1,733.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Haydarpaşa Limanı’ndan Karadeniz’e uğurlama törenine katılıyor
logo
Eğitim

MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları ile kursların 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu

MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.

Yıldız Aktaş   | 29.05.2020
MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları ile kursların 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu

Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı
Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi
Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Sonbaharda ikinci dalga olabilir

Benzer haberler

MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları ile kursların 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu

MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları ile kursların 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu

MEB çocuklar için 'Oyun Alfabesi' hazırladı

Yabancı öğrenciler de EBA'dan yararlanıyor

MEB'den YKS'ye hazırlanan öğrencilere çevrimiçi deneme sınavı

MEB'den YKS'ye hazırlanan öğrencilere çevrimiçi deneme sınavı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere 'uzaktan eğitim boşlanmasın' ricası

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere 'uzaktan eğitim boşlanmasın' ricası
Milli Eğitim Bakanlığı 750 soruluk destek paketi yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı 750 soruluk destek paketi yayımladı