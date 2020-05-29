MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları ile kursların 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu
MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.
Ankara
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