Dolar
13.46
Euro
15.26
Altın
1,834.53
ETH/USDT
2,344.30
BTC/USDT
34,468.00
BIST 100
2,011.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir köpük fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
logo
Eğitim

MEB, mesleki eğitim merkezilerine ilişkin kamu spotu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezilerine ilişkin kamu spotu yayımladı.

Fırat Taşdemir   | 22.01.2022
MEB, mesleki eğitim merkezilerine ilişkin kamu spotu yayımladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "gelecek mesleki eğitimde" sloganıyla hazırladığı spotta, mesleki eğitim merkezilerinin ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9-10-11'inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'u, 12'nci sınıf öğrencilerine yüzde 50'sine kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağladığı belirtildi.

22.01.2022

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitim merkezilerine ilişkin kamu spotu yayımladı.

Spotta, mesleki eğitim merkezilerinden mezun olanların diploma alabileceği ve belgeleriyle kendi iş yerlerini açabileceği de ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 171 bin 263 Kovid-19 vakası kaydedildi
Türkiye'de 72 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 864 bini geçti
İrlanda'da Kovid-19 kısıtlamalarının çoğu kaldırıldı

Benzer haberler

MEB, mesleki eğitim merkezilerine ilişkin kamu spotu yayımladı

MEB, mesleki eğitim merkezilerine ilişkin kamu spotu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere isteğe bağlı hizmet içi eğitim verecek

18 milyon öğrenci tatile giriyor

Bakan Özer'den tüm öğretmenlere başarı belgesi

Bakan Özer'den tüm öğretmenlere başarı belgesi
'Öğretmen Bilişim Ağı' yarıyıl tatilinde kullanıma hazır

'Öğretmen Bilişim Ağı' yarıyıl tatilinde kullanıma hazır
3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 48'e yükseldi

3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 48'e yükseldi