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Eğitim

MEB, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere 15 milyon yardımcı kaynak ulaştırdı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ve YKS'ye katılacakların sınava hazırlanmalarına destek olmak amacıyla öğrencilere bugüne kadar 15 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 23.05.2022
MEB, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere 15 milyon yardımcı kaynak ulaştırdı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yürütülen çalışmalar kapsamında tüm kademelerdeki ve sınıf düzeylerindeki öğrenciler, özel öğrenciler ve sınava hazırlık gruplarını kapsayacak şekilde 18 milyon öğrenciye yönelik yardımcı kaynak desteğinin sürdürüldüğü belirtildi.

Öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının Bakanlık tarafından ücretsiz karşılandığı ifade edilen açıklamada, sınav grubundaki öğrencilere aralık ayından mayıs ayına kadar ulaştırılan yardımcı kaynak sayısının 15 milyona ulaştığı bilgisi verildi.

Yardımcı kaynak paketlerinde sınav grupları için çalışma yaprakları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi, sınava yönelik örnek sorular, fasiküller, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları, YKS çalışma soruları, YKS soru bankaları ve soru çözümlerinin bulunduğu belirtildi.

"Sınav gruplarına ayrıcalıklar tanıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, her öğrencinin ihtiyacını dikkate alarak yardımcı kaynak hazırladıklarına, sınav gruplarının kaynak ihtiyacı konusuna özel önem verdiklerine işaret etti.

Bakan Özer, tüm öğrencilerin en iyi şekilde sınava hazırlanmalarını sağlamaya büyük önem verdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Destekleme ve yetiştirme kurslarımızda onlara yönelik sunduğumuz ücretsiz programların yanı sıra her ay yayımladığımız yardımcı kaynaklarda da sınav gruplarına ayrıcalıklar tanıdık. LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerimize sunduğumuz yardımcı kaynak sayısı 15 milyona ulaştı. Bakanlık olarak öğrencilerimizin her an yanında olmak, onları ihtiyaçları olan kaynaklarla desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz."

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