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Eğitim

MEB işitme engelli öğrenciler için 'okuma öğreniyorum' seti hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı, işitme engelli öğrencilere yönelik eğlenceli özel içeriklerin yer aldığı okuma öğreniyorum seti hazırladı.

Sefa Şahin   | 12.02.2021
MEB işitme engelli öğrenciler için 'okuma öğreniyorum' seti hazırladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, özel gereksinimli öğrencileri sürekli artan zengin içeriklerle desteklemeye devam ediyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu kapsamda özel öğrenciler için "İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum" isimli 5 kitaptan oluşan set hazırladı.

Alanında bir ilk olan ve iki "Yardımcı Ders Aracı", "Öğretmen Kılavuz", "Öğrenci Çalışma" ve "Etkinlik" kitaplarından oluşan set, okuma yazma sürecine aktif katılımı sağlayan içerikler ve görsel betimlemelerden oluşuyor.

Kitap setinde işitme yetersizliği olan öğrencilerin edinmeleri gereken becerileri destekleyen ve beraberinde kelime dağarcığının zenginleşmesini sağlayan kaynaklar da yer alıyor.

Öğrencilere eğlenceli etkinlik ve öğrenmeyi motive edecek çalışmalarla okuma yazmayı sevdirecek kitap setinin dijital versiyonuna da "http://orgm.meb.gov.tr/derskitaplari/isitme.html" adresinden ücretsiz ulaşılabiliyor.

"Özel gereksinimli öğrencilerin zengin basılı ve dijital kaynaklarla hep yanlarında olduk"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın salgın sürecinde daha özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları konusunda çok daha hassas davranmaya çalıştığını belirterek, özel gereksinimli öğrencilerin zengin basılı ve dijital kaynaklarla hep yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Mobil uygulamalar, dijital ders içerikleri ve etkileşimli kitaplar ile birçok basılı kaynağı öğretmen, öğrenci ve veliler ile buluşturduklarını hatırlatan Selçuk, "Bugün paylaştığımız 'İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum' seti, zengin içeriğiyle işitme yetersizliği olan öğrencilerimizin okuma yazmayı kolaylıkla kavramalarını, Türkçe ve dilbilgisi kazanımlarını desteklemeyi amaçlıyor." bilgisini paylaştı.

Kaynakların öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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