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Eğitim

MEB: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 27 Nisan Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
MEB: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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"Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde daha önceden belirtildiği gibi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir."

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