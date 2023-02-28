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Eğitim

MEB deprem bölgesinde 691 bini aşkın öğrenci ve veliye psikososyal destek verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 691 bin 284 öğrenci ve veliye psikososyal destek hizmeti verildi.

Sefa Şahin   | 28.02.2023
MEB deprem bölgesinde 691 bini aşkın öğrenci ve veliye psikososyal destek verdi

Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarından barınmaya, sıcak yemek hizmetinden temel ihtiyaçların sağlanmasına çok sayıda başlıkta tüm birimleriyle seferber olan bakanlık, bölgedeki psikososyal destek faaliyetlerine devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası hem öğrenciler hem de velilerdeki olumsuz duyguların etkilerini azaltmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Özer, depremden etkilenen 10 ilde kurulan 418 psikososyal destek çadırı ve 88 hastane sınıfında 691 bin 284 öğrenci ve veliye ulaşıldığını bildirerek, "Bu sayının 277 bin 599'u veliler, 413 bin 685'i öğrencilerden oluşuyor. Diğer taraftan 71 ilde de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere psikososyal destek kapsamında 'deprem psikoeğitim programı' uygulanacak." ifadesini kullandı.

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