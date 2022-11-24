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Eğitim

MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenleri ağırladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, "Bugün, Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehitlik Anıtı'nı da açtık. Onun için 24 Kasım 2022 bence eğitim tarihine başka türlü yazıldı. Bu tarihi hiçbir şekilde unutmayacağız." dedi.

Selma Kasap   | 24.11.2022
MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenleri ağırladı

Ankara

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ili temsilen gelen öğretmen ve şehit öğretmelerin yakınları, Milli Eğitim Bakanlığınca Gölbaşı Vilayetler Evi'nde onurlarına verilen yemekte bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, burada yaptığı konuşmasına, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer adına öğretmenleri selamlayarak başladı.

Öğretmenler Günü'nün yıllardır coşkuyla, heyecanla bazen de hüzünle kutlandığını ve bu yılki Öğretmenler Günü'nün ise çok farklı olduğunu ifade eden Aşkar, şöyle konuştu:

"Bir kere her şeyden önce Türkiye'nin temsili burada. Siz, gurur duyduğumuz değerli öğretmenlerimiz 81 ilden öğretmenlerimiz, hepiniz buradasınız ve sizlerle birlikte olmak, benim için çok onur verici. Ayrıca canımız, ciğerimiz öğretmenlerimizin değerli aileleri sizlerle birlikte olmak da çok onur verici. Ama bunların ötesinde bu yıl başka bir şeye de imza attık. Bugün, Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehitlik Anıtı'nı da açtık. Onun için 24 Kasım 2022 bence eğitim tarihine başka türlü yazıldı. Bu tarihi hiçbir şekilde unutmayacağız."

Aşkar, konuşmasında, uzman ve başöğretmen olan öğretmenleri de kutladı.

Etkinliğe katılan öğretmenlere Milli Eğitim Bakan yardımcıları Aşkar ve Nazif Yılmaz tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Bu arada, daha önce katılacağı duyurulan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yoğun programı nedeniyle yemek programına iştirak etmedi.

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