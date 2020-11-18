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Eğitim

MEB: 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar eğitim öğretime uzaktan eğitimle devam edilecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini bildirdi.

Selma Kasap   | 18.11.2020
MEB: 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar eğitim öğretime uzaktan eğitimle devam edilecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,"31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak." diye konuştu.

"Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler bu kapsamda olacak"

Bakan Selçuk şöyle devam etti:

"(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.

Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek."

Selçuk, "30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız." dedi.

Merkezi sınavlar

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir.

EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sistemimize entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitemiz bulunmaktadır. Canlı sınıf ders saatleri ise öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize ayrıca bildirilecektir."

 "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek"

Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir.

Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabileceklerdir.

Öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerini almaya devam edecekler."

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