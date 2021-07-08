Euro
10.32
Dolar
8.68
BIST 100
1,374.58
Altın
1,805.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’te Gölpazarı Alışveriş Merkezi ve Kapalı Pazar Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Burhan Felek Spor Salonu'nda değerlendirmelerde bulunuyor.
logo
Eğitim

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Selma Kasap   | 08.07.2021
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

Ankara

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden yayımlanmıştır." bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak
Yerli aşı 'TURKOVAC', Faz-3 çalışması kapsamında İstanbul'daki gönüllülere uygulanıyor
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi
Yeni bir araştırma, aşılananlarda en yaygın görülen Kovid-19 semptomlarını ortaya koydu
Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Telafide Ben de Varım' kapsamında Eymir'de öğrencilerle bisiklet sürdü

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı

Bakan Selçuk: 7 milyon 962 bin 450 öğrenci 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerine başvuru yaptı

Bakan Selçuk: 7 milyon 962 bin 450 öğrenci 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerine başvuru yaptı
İl milli eğitim müdürlüklerinde eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek

İl milli eğitim müdürlüklerinde eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek
İmam hatip liseleri gelecek eğitim-öğretim döneminde kapılarını öğrencilere yeni projelerle açacak

İmam hatip liseleri gelecek eğitim-öğretim döneminde kapılarını öğrencilere yeni projelerle açacak