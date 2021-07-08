MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Ankara
MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden yayımlanmıştır." bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.