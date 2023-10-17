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Eğitim

MEB, 141 milli sporcunun öğretmen olarak beden eğitimi alanına atamasını yaptı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 milli sporcunun öğretmen olarak atamaları gerçekleşti.

Selma Kasap  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
MEB, 141 milli sporcunun öğretmen olarak beden eğitimi alanına atamasını yaptı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama işlemleri bugün tamamlandı.

Buna göre, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan beden eğitimi alanında 141 kontenjana atama yapıldı.

Öğretmen olarak ataması gerçekleşenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra görevlerine başlayabilecek.

Atama sonuçları, e-Devletten öğrenilebilecek.

Bakan Tekin, ataması yapılan milli sporcuları tebrik etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından milli sporcuların öğretmen olarak atanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin en büyük güç kaynağı gençlerimizin sportif başarısı, emeğin, inancın, mücadelenin ve alından dökülen terin ürünüdür. Göğüslerinde taşıdıkları ay yıldıza layık olmak adına ellerinden gelenin en iyisini yapan milli sporcularımız, evlatlarımıza deneyimlerini aktararak, nitelikli, sağlıklı ve profesyonel sporcular yetiştirmek için güçlü eğitimci kadromuza dahil oluyor. Bu vesileyle atamasını gerçekleştirdiğimiz milli sporcularımızı tebrik ediyor, her birine başarılar diliyorum. Maarif ailemize hoş geldiniz."

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