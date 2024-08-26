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Eğitim

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin atamaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirildi.

Orhan Onur Gemici  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin atamaları yapıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih ettiği eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.

Böylece 22-23 Ağustos tarihlerinde sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilmiş oldu.

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