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Eğitim

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin atamalarının yapıldığını duyurdu.

Zafer Fatih Beyaz  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ataması yapıldı

Ankara

Bakanlıktan, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin yapılan açıklamada, ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemlerinin yarın itibarıyla yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan 2025 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi."

Atama sonuçlarına "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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