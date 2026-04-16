Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 öğrenci, Hırvatistan'da düzenlenen 21. Biser Mora Uluslararası Gastronomi Festivali'nde hazırladıkları yemeklerle 6 gümüş, 6 bronz olmak üzere 12 madalyanın sahibi oldu.

Liseli şeflerin hazırladığı tabaklar Hırvatistan'dan 12 madalya getirdi Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 öğrenci, Hırvatistan'da düzenlenen 21. Biser Mora Uluslararası Gastronomi Festivali'nde hazırladıkları yemeklerle 6 gümüş, 6 bronz olmak üzere 12 madalyanın sahibi oldu.

Hırvatistan'ın Supetar kentinde 7-21 Mart'ta 14 farklı ülke ve 48 okuldan yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla 21. Biser Mora Uluslararası Gastronomi Festivali düzenlendi.

Festivale, Türkiye adına Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri Helin Aksoy, Elanur Tutım, Menesa Ekin, Yeliz Karaçam, Kübra Kürklü ve Beril Ünyay da katıldı.

Düzenlenen yemek yarışmasında et, tavuk, makarna, risotto ve tatlı kategorilerinde 12 farklı alanda hünerlerini sergileyen öğrenciler, yarışma sonucunda 6 gümüş, 6 bronz madalyayla uluslararası başarıya imza attı.

“Madalya alarak ülkeme dönmek beni mesleğime bir adım daha yaklaştırdı”

Öğrencilerden Helin Aksoy, AA muhabirine, yarışmanın oldukça heyecanlı geçtiğini belirterek, pek çok ülkeden gelen şef adayı öğrencilerle bir arada olmak ve onlarla yarışmanın kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

Tabaklarını hazırlarken hijyen ve sıfır atık gibi prensiplere dikkat ettiklerini anlatan Aksoy, "Türk mutfağındaki lezzetleri, uluslararası reçetelerle bir araya getirerek kendi yemeğimizi ortaya çıkardık." ifadesini kullandı.

Aksoy, "Bu başarıyı elde etmemiz beni şaşırtmadı çünkü böyle bir beklentim vardı, yapabileceğime inanıyordum. Madalya alarak ülkeme dönmek beni mesleğime bir adım daha yaklaştırdı." diye konuştu.

Kübra Kürklü de yarışmaya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Dünyanın birçok ülkesinden gelen şef adaylarıyla yarışmak beni çok gururlandırdı." dedi.

Yarışmada hazırladığı yemeğe ilişkin bilgi veren Kürklü, Türkiye'deki yemekleri ve mutfak kültürünü çok özel bulduğunu, diğer ülkelerin arasında bu lezzetleri temsil etmenin kendisi için çok önemli olduğunu anlattı.

Okulun rehber öğretmeni Müzeyyen Kalın ise öğrencilerin yarışmaya hazırlık sürecinin oldukça keyifli geçtiğini belirterek, alan öğretmenlerinin katkıları ve emekleri sayesinde öğrencilerin çok güzel şekilde hazırlandığını kaydetti.

Kalın, "Okulumuz sosyoekonomik düzeyi düşük bir bölgede yer alıyor, öğrencilerimizin okul dışındaki imkanları oldukça kısıtlı. Buna rağmen çabalarıyla ve öğretmenlerinin de destekleriyle büyük başarıya imza attılar, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.