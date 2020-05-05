Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Lisans programları için uygulanan 180 baraj puanı 170'e çekildi

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği belirtildi.

Selma Kasap   | 05.05.2020
Lisans programları için uygulanan 180 baraj puanı 170'e çekildi

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği duyuruldu.

YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını belirtti.

YÖK, "Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray: Halkın sağlığı Trump'ın en önemli önceliği
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak
KKTC'de 17 gündür yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 arttı

Benzer haberler

Lisans programları için uygulanan 180 baraj puanı 170'e çekildi

Lisans programları için uygulanan 180 baraj puanı 170'e çekildi

YÖK'ten 'üniversitelerdeki uzaktan öğretim'in bir aylık analizi

YÖK'ten 24 üniversitede siber güvenlik ve ağ yönetimi eğitimi

Bilimsel çalışmalar 'Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu'na bildirilecek

Bilimsel çalışmalar 'Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu'na bildirilecek
YÖK'ten üniversite öğrencilere '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası'

YÖK'ten üniversite öğrencilere '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası'
YÖK Başkanı Saraç, eğitim ve eczacılık fakültelerinin dekanlarıyla uzaktan eğitimi görüştü

YÖK Başkanı Saraç, eğitim ve eczacılık fakültelerinin dekanlarıyla uzaktan eğitimi görüştü