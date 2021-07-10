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Eğitim

LGS'yle uluslararası Anadolu imam hatip liselerine yerleşecek olanlar, yabancı uyruklu öğrencilerle eğitim alacak

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleşecek yaklaşık 1000 öğrenci, 80'i aşkın ülkeden yabancı uyruklu öğrenciyle eğitim alacak.

Selma Kasap   | 10.07.2021
LGS'yle uluslararası Anadolu imam hatip liselerine yerleşecek olanlar, yabancı uyruklu öğrencilerle eğitim alacak

Ankara

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sivas, Tekirdağ ve Tokat'taki Anadolu imam hatip liselerindeki eğitime ve bu okulların kontenjanlarına ilişkin bilgi verdi.

Bu liselerde, halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerde, din eğitimi ve hizmetleri başta olmak üzere yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek vermeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, bunun yanında farklı alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi, toplumlar arasında diplomatik ilişkiler, eğitim ve kültürel iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde 80'i aşkın ülkeden yabancı uyruklu öğrencinin aynı okul çatısı altında farklı sınıflarda öğrenim gördüğünü ifade eden Yılmaz, bu liselere LGS kapsamındaki merkezi sınavla yaklaşık 1000 öğrencinin yerleştirileceğini bildirdi.

Yılmaz, bu liselere yerleşen öğrencilerin fen ve sosyal bilimler programlarından birini seçerek yükseköğrenime hazırlanabileceklerini belirterek, LGS tercihlerinin 16 Temmuz'a kadar süreceğini hatırlattı.

Okulların pansiyon olanakları da bulunuyor

LGS ile yerleşenlerin uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle bir arada eğitim alma imkanına sahip olacağını dile getiren Yılmaz, okulların pansiyon olanaklarının bulunduğunu anlattı.

Bu liselerde yurt dışından gelen öğrencilerin Türk-İslam kültür ve medeniyetini yakından tanımalarının sağlandığını belirten Yılmaz, "Türk vatandaşı öğrencilerimiz de bu okullarda farklı ırk, dil ve kültürleri tanıyarak eğitim alıyor hem de uluslararası ilişkileri ve Müslüman topluluklarla kardeşlik bağını güçlendiriyor. Bu liseleri tercih eden öğrencilerimiz, yükseköğrenime de fen ve sosyal alanlarda rahatlıkla hazırlanma fırsatını elde etmiş oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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