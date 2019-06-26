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Eğitim

LGS sınavından tam puan alan Adıyamanlı öğrenciler gurur kaynağı oldu

Adıyaman'da Türkiye Petrolleri Ortaokulunda eğitim gören 3 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kemal Karagöz   | 26.06.2019
LGS sınavından tam puan alan Adıyamanlı öğrenciler gurur kaynağı oldu

Adıyaman

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencilerden Mehmet Ali Çakmak, Sena Nur Keleş ve Nurullah Osman Okutan velilerinin ve öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu.

Öğrenciler sevinçlerini aileleriyle ve öğretmenleriyle paylaştı.

Öğrencilerden Sena Nur Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavdan tam puan almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Düzenli ders çalıştığını anlatan Keleş, "Çok kitap okuyordum. Öğretmenlerim de desteğini benden esirgemedi. Destek olmasaydı sınavda tam puan alamazdım. Sürekli yanımda oldular. Sürekli olarak ders çalışmak ve kitap okumak gerekiyor. Kitap okumanın faydasını sınavda gördüm. Kitap okumamış olsaydım sınav sorularını çözemezdim. Başarının sırrı hedef belirlemek, kitap okumak ve düzenli ders çalışmak." dedi.

"Fizik profesörü olmak istiyorum"

Mehmet Ali Çakmak da sınavda tüm soruları bilmenin güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Hangi okulu seçeceğim konusunda biraz stresliyim. Çok çalışan da tüm soruları bilebilir ama ben detaylı ve düzenli çalıştım. Hedefinin olması çok önemli. Küçüklüğümden bu yana hedefim Galatasaray Lisesini kazanmak. Hayal kurmak gerekiyor. İlerde fizik profesörü olmak istiyorum." diye konuştu.

Nurullah Osman Okutan da başarılı olmanın yolunun kitap okumak ve düzenli ders çalışmaktan geçtiğini ifade etti.

Türkiye Petrolleri Ortaokulu Müdürü Yusuf Yıldız, üç öğrencilerinin tam puan aldığını anlatarak, "Bu başarıyı bekliyorduk. Öğrencilerimizi kutluyorum. Hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz özverili bir şekilde çalıştılar. Yaklaşık 40'a yakın Fen Lisesine yerleşecek öğrencimiz var." şeklinde konuştu.

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