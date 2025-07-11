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Eğitim

LGS sınavında tam puan alan Ömer'in başarısının sırrı "kitap okumak, düzenli çalışmak"

Diyarbakır'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ömer Arcan, sınava girecek adaylara kitap okumaları ve düzenli ders çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Osman Bilgin  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
LGS sınavında tam puan alan Ömer'in başarısının sırrı "kitap okumak, düzenli çalışmak" Fotoğraf: Osman Bilgin/AA

Diyarbakır

Diclekent Ortaokulundan mezun olan 14 yaşındaki Arcan, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.

İnşaat ustası babasının ve ev hanımı annesinin desteğiyle sınava hazırlanan Arcan, sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

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Arcan, AA muhabirine, sınava düzenli ders çalışarak hazırlandığını söyledi.

Bu süreçte ailesinin ve öğretmenlerinin büyük desteğini gördüğünü anlatan Arcan, kitap okumasının da sınavdaki başarısında etken olduğunu belirtti.

Arcan, öğretmenlerinin nasıl ders çalışması gerektiği konusunda kendisini yönlendirdiğini anlatarak, "Babam işi nedeniyle şehir dışındaydı ama beni hep destekledi. Hatta işteyken bile görüntülü arayarak motive etti. Sonuçlar açıklandığında çok heyecanlıydım, biraz korkum da vardı çünkü kaydırma yapmış olmaktan endişe ediyordum ama istediğim oldu. Sonuçlara telefondan baktım. Yanımda annem vardı. 500 tam puan aldığımı ona söyledim, birlikte çok sevindik. Sınava girecek arkadaşlarıma kitap okumalarını, paragraf soruları çözmelerini ve düzenli çalışmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Anne Sevgi Arcan da 5 çocuğu olduğunu dile getirerek, oğlu Ömer'in başarısından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Bu başarıyı sağlaması için oğluna büyük destekleri olduğundan bahseden Arcan, oğlunu hep motive etmeye çalıştığını kaydetti.

Arcan, "Babası şehir dışında inşaatta çalışıyor ama sık sık telefonla arayarak Ömer'e, 'Çalışırsan başarırsın.' diyerek moral veriyordu. Öğretmenleriyle çok emek verdik. Oğlumun başarısıyla gurur duyuyorum, çok heyecanlıyım. Ömer gerçekten çok çalıştı ve emeğinin karşılığını aldı. İnşallah sonu da hayırlı olur." diye konuştu.

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