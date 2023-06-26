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Eğitim

LGS sınavında tam puan alan Çorumlu Emir Rıza'nın hedefi yapay zeka mühendisliği

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Emir Rıza Özkan, yazılım ya da yapay zeka mühendisi olmayı hedefliyor.

Cahit Emrali  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
LGS sınavında tam puan alan Çorumlu Emir Rıza'nın hedefi yapay zeka mühendisliği Fotoğraf: Cahit Emrali/AA

Çorum

Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu öğrencisi Emir Rıza Özkan, AA muhabirine, tam almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sınava yoğun şekilde hazırlandığını belirten Özkan, "Başarımı, disiplinli ve istikrarlı bir çalışmaya borçluyum. Günde ortalama 150 ile 200 soru arası çözüyorum. Kendimi iyi hissettiğimde 500'e kadar çıkıyordu sayı. Kendimi rahatlatmak için kitap okurdum, yürüyüşe çıkardım. Okulda yapılan denemeleri günü gününe takip ettim. Doğrulardan çok yanlışlara odaklandım. Her yanlışımı neden yanlış yaptığımı öğrenmeye çalışırdım." dedi.

Lise eğitimini de en iyi şekilde tamamlamak istediğini dile getiren Özkan, "Galatasaray Lisesi, Ankara Çankaya Fen Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi öncelikli hedeflerim arasındadır. İleride yazılım mühendisi veya yapay zeka mühendisi olmak istiyorum." diye konuştu.

Özkan, gelecek yıl sınava girecek öğrencilere, kendilerine hedef belirlemelerini ve sınava yönelik çalışmalarında doğrulardan önce yanlışlara odaklanmalarını tavsiye etti.

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