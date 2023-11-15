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Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videoları yayımladı.

Orhan Onur Gemici  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular yayımlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular, 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı.

Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı. Soruların çözümleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından izlenebiliyor.

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