LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.
Ankara
İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek.
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Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştiriliyor.
Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.
Özel durumları dolayısıyla 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan tanındı.
İki oturum arasında öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilecek
Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA
Matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.
Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.
Veliler çocuklarını yalnız bırakmadı
Öte yandan, Çankaya'daki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.
Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar gelirken, görevliler sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.
Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA
İstanbul
Kentteki 581 okulda 188 bin 129 öğrencinin girdiği, iki oturumlu sınav için öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okullara geldi.
Bakırköy’deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi.
Fotoğraf: Esra Bilgin/AA
Yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik kartı ile en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalarına izin verilen öğrenciler, görevlilerin kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.
Bazı veliler, okul çevrelerinde yanlarında getirdiği sandalyelerde otururken bazıları da araçlarında heyecanla beklemeye başladı.
Okul önünde bekleyenler arasında yer alan Ufuk Enes Günaydın, kardeşinin tüm yıl bu sınav için hazırlandığını söyledi.
Onun için heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Günaydın, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Kızı sınava giren Ayşenur Dağlı ise çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Kızım 2 yıldır emek veriyor. 6. sınıf biraz daha rahattı, 7. ve 8. sınıflarda ciddi emekler verdi. Seçkin bir okulda okusun istiyoruz. Hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Okul, dershane ve takviye dersler aldırdık. Motivasyon konuşmaları yaptık. Hepimizin annesinin söylemesi gereken, koşulsuz sevgimizi anlatan cümleleri onun için kurduk." dedi.
Sınava giren Serpil Berra Dağlı ise "Kazanırsam çok iyi olur. Kazanamazsam da problem yok. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni 2 senedir istiyordum. Gelirse çok mutlu olurum." diye konuştu.
Öğrencilerden Dua Abdellaoui ise tüm yıl emek verdiği bu sınava bugün girip artık yaz tatili yapmak istediğini söyledi.
Sene içinde zorlandığı zamanlar olduğunu dile getiren Abdellaoui, şunları kaydetti:
"Zor bir dönem geçirdik ama bugün artık son noktayı koymak istiyorum. Çünkü çok emek verdim. Umarım emeklerimin karşılığını bugün alacağım. Sınavdan sonra umarım istediğim yere yerleşirim. Sınavı daha görmediğim için şimdi hedef belirtmek istemiyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır, hep beraber umarım güzel bir sınav geçiririz."
Bahçelievler Kuleli Ortaokulu, Avcılar Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu Taksim Ortaokulu ile Ümraniye Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde de çocuklarını sınava getiren veliler dolayısıyla yoğunluk oluştu.
Bazı veliler ise okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim okuyarak çocuklarının sınavının iyi geçmesi için dualar etti.
Adana
Adana'da LGS'ye girecek öğrenciler, yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara geldi.
Öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.
Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA
Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı.
Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.
Mersin
Mersin'de de okullarda LGS heyecanı yaşandı.
Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA
Toroslar ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu’nda öğrenciler, aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula geldi.
Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, isimleri okunarak sınav salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.
Hatay
Hatay'da da 83 okulda, 22 bin 524 öğrenci LGS heyecanı yaşadı.
Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA
Antakya ilçesindeki TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula geldi.
Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, isimleri okunarak sınav salonlarına alındı.
Osmaniye
Osmaniye'de 33 okul ve 455 salonda 7 bin 927 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.
Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.
Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.
Bursa
Kentte güvenlik güçleri, sınavdan saatler önce, okulların çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı.
Aileleriyle, sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, salonlara geçti.
Öğrenciler sınavdayken bazı veliler okul dışında dua ederek, çocuklarını bekledi.
Çanakkale'de öğrencilerin imdadına motosikletli trafik polisleri yetişti
Çanakkale’de 12'si merkez toplam 31 okulda, 310 salonda 4929 öğrenci LGS'ye girdi.
Öğrenciler, saat 09.30'dan önce aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi. Öğrencilerin sınıflara girmesinin ardından, velilerin okul çevresinde heyecanlı bekleyişi başladı.
Fotoğraf: Çiğdem Münibe Alyanak/AA
Kimliğini kaybeden, yanlış okula giden ve herhangi bir vasıtayla sınava gireceği okula yetişemeyecek durumda olan öğrencilerin imdadına ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli trafik polisleri yetişti.
Motosikletli polisler, 112'yi arayarak yardım isteyen öğrencileri bulundukları konumdan alarak, sınava gelecekleri okullara en kısa sürede götürmek için büyük çaba sarf etti.
Eskişehir ve Balıkesir
Eskişehir'de sınavın yapılacağı okullara aileleriyle gelen öğrenciler, kontrollerin ardından okula alındı.
Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA
Aileler, sınav süresince çocuklarını okul bahçesinin dışında bekledi.
Balıkesir'in 20 ilçesinde toplam 11 bin 750 öğrencinin girdiği LGS başladı. 20 ilçedeki 53 okulun bulunduğu 738 salona aileleriyle gelen öğrenciler, sınavdan yarım saat önce içeri alındı.
Öğrenciler, yapılan kimlik kontrollerinin ardından saatin 09.30'u göstermesiyle sınava başladı.
Saat 12.50'de sona erecek sınava çocuklarıyla gelen aileler ise okulların çevresinde heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.
Bilecik, Yalova ve Kütahya
Bilecik'te, sınavın yapılacağı okullara aileleri ile gelen öğrenciler, kontrollerin ardından sınıflara alındı.
Fotoğraf: Atahan Gezer/AA
Çocuklarını dışarıda bekleyen veliler, birbirleriyle sohbet edip zaman zaman dua etti.
Yalova'da da 12 okul 201 salonda 3 bin 200 öğrenci yapılan kontrollerin ardından LGS'ye girdi.
Okulda sınav salonlarına giren öğrenciler kadar dışarıda onları bekleyen aileler de heyecanla beklemeye başladı. Okul çevrelerinde güvenlik önlemi alan ekipler, özellikle öğrencilerin dikkatine dağıtabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
Kütahya'da aileleriyle sınavın yapıldığı okullara gelen öğrenciler kontrollerinin ardından içeri alındı.
Aileleri ise çocuklarını okul dışında bekledi.
Erzurum
Kentte öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca iki oturumda düzenlenen sınavın saat 09.30'da başlayan birinci oturumu için okullara gitti.
Bina girişlerinde kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler, sonrasında sınıflara alındı.
Aileler de okul çevresinde çocuklarını bekledi.
İlk oturumda sözel derslerden sorulan soruları yanıtlayan öğrencilere, saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.
Kars
Kars'ta da öğrenciler kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.
Kentte 161 okulda, 247 salonda 4 bin 256 öğrenci, 587 öğretmenin gözetiminde sınava girdi.
Aileler de okul bahçelerinde çocuklarına dua ederek bekledi.
Tunceli
Tunceli'de öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların bahçesine geldi.
Daha sonra görevlilerce kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, sırayla salonlara alındı.
Veliler de çocuklarının sınav heyecanına ortak olup bahçelerde bekledi.
İzmir
Kentte 45 bin 851 öğrencinin katıldığı sınav kent genelinde 186 okul ve 2 bin 975 salonda yapıldı.
Yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara gelen öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.
Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı.
Fotoğraf: Lokman İlhan/AA
Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.
Görevliler, okul çevresinde bekleyen velilerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.
Aydın'da üçüzler aynı salonda sınav heyecanı yaşadı
Aydın'da ise 17 ilçede toplam 42 okulda 10 bin 514 öğrenci LGS heyecanı yaşadı.
Aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından sınav salonlarına girdi.
Germencik ilçesinde üçüzler Ecrin, Elvin ve Elif Gökalp de aynı salonda sınav heyecanı yaşadı.
Fotoğraf: Necip Uyanık/AA
Elvin Gökalp, iki kardeşiyle doktor olmak istediklerini ifade etti.
Manisa'da öğrenci Belediye Başkanının makam aracıyla sınava ulaştırıldı
Manisa'da da 15 bin 860 öğrencinin katıldığı sınav kent genelinde toplam 72 okul ve 979 salonda gerçekleştirildi.
Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA
Öte yandan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, sınav öncesi okulları ziyaret ederek öğrencilere başarı diledi.
Makine Kimya-Hüseyin Çamptepe Ortaokulunda kimliğini evde unutan bir öğrenci, Belediye Başkanı Kara'nın makam aracıyla, İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden geçici kimlik belgesi alınarak okula ulaştırıldı.
Denizli
Denizli'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 11 bin 265 öğrenci katıldı.
Sınav, kentte 19 ilçede toplam 51 okulda 767 salonda gerçekleşti.
Çocuklarının sınavını bitirmesini bekleyen veliler ise okul çevrelerinde bekledi.
Gaziantep
Gaziantep'te 9 ilçede 93 okulda, 1650 sınav salonunda, 30 bin 824 öğrenci sınava girdi. Sınav uygulamasında özel durumu bulunan öğrenciler için ayrıca 109 tek kişilik salon tahsis edildiği öğrenildi. Sınav sürecinde toplam 3 bin 630 öğretmen, 279 idareci ve 173 hizmetli personel görev aldı.
Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA
Yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara gelen öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.
Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı.
Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.
Malatya
Malatya'da LGS'ye girecek öğrenciler, yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara geldi.
Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı.
Fotoğraf: Okan Coşkun/AA
Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'da sınavların yapılacağı okullara yakın alanlarda inşaat çalışmaları durduruldu.
Sınavın yapılacağı okullara yakın bölgede yürütülen deprem konutları alanında işçilerin inşaat çalışmalarını durdurduğu gözlemlendi.
Kilis
Kilis'te 12 merkezde 132 salonda 2272 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.
Süleyman Demirel Ortaokulu’nda sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.
Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında 14 bin 833 öğrenci sınava girdi.
Fotoğraf: Sinan Doruk/AA
İl genelinde 52 okulda, 828 salonda düzenlenen sınavda öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.
Veliler de yakınlarını okul önünde bekledi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da 112 merkezde 32 bin 323 öğrenci sınava girdi.
Karaköprü ilçesindeki Şerif Özden Başarı Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.
Bazı adaylar, son anda sınava yetişti.
Adıyaman
Adıyaman'da LGS'ye girecek öğrenciler, yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara geldi.
Aileler, okulların çevresinde çocukları için dua ettiği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.