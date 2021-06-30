Euro
10.30
Dolar
8.67
BIST 100
1,366.51
Altın
1,758.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milas’ta orman yangını çıktı
logo
Eğitim

LGS birincilerinden Adıyamanlı Muhammed Fatih'in sırrı 'bol bol kitap okumak'

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Adıyamanlı Muhammed Fatih Kaplan, başarısının gururunu yaşıyor.

Orhan Pehlül   | 30.06.2021
LGS birincilerinden Adıyamanlı Muhammed Fatih'in sırrı 'bol bol kitap okumak'

Adıyaman

Sınavda soruların tamamını doğru cevaplayan Kaplan, 500 tam puan alarak adını birinciler arasına yazdırdı.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bol bol kitap okuyup ders çalıştığını söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde de ders çalıştığını kaydeden Kaplan, "Ailem ve öğretmenlerim bana destek oldular, ben de sıkı çalıştım bol bol konu tekrarı ve deneme soruları çözdüm, başarımın sırrı bol bol kitap okumak." dedi.

Muhammed Fatih'in babası Bahadır Kaplan ise "Özellikle pandemi sürecinde okul ve ailenin önemi çok fazla. Oğlum 5. sınıftan bu yana düzenli çalışıyor. Son yıl biraz daha deneme ve testlere yönelik çalıştı. Pandeminin de etkisi oldu tabii ki ama temelden derslerine çalıştığı için başarılı oldu, kendisi ile gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin'de üretilen 'ZF2001' aşısından 2 milyon doz daha teslim aldı
Bangladeş'te Kovid-19 vakalarındaki ve 'Delta' varyantındaki artış sağlık sistemini zorluyor
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 7 şehirde yeniden kapanmaya gidildi
Dünya genelinde 3 milyar 40 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Rusya'da son 24 saate Kovid-19'dan 669 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

LGS birincilerinden Adıyamanlı Muhammed Fatih'in sırrı 'bol bol kitap okumak'

LGS birincilerinden Adıyamanlı Muhammed Fatih'in sırrı 'bol bol kitap okumak'

Şehit yakınları, gaziler ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet verecek düğün salonu açıldı

Adıyamanlı kovboyun 'Vahşi Batı' merakı gelir kapısı oldu