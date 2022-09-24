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Eğitim

KPSS sabah oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu başladı.

Selma Kasap   | 24.09.2022
KPSS sabah oturumu başladı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Ankara

KPSS maratonunun ilk haftası, iptal edilen oturumların ardından yeni takvime göre yeniden yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile 18 Eylül'de başlamıştı.

KPSS'nin ikinci haftasında, Lisans Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylar, sırasıyla kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini yanıtlayacak. Adaylara 120 sorudan oluşan tüm testler için 150 dakika süre verildi.

Sınavın öğleden sonraki oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve adayların saat 14.30'dan sonra binalara girişlerine izin verilmeyecek.

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