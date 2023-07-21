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Eğitim

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz Pazar günü yapılacağı bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları pazar günü yapılacak

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu pazar günü 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin yaptığı açıklamada, 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti. Ersoy, "Sınavlar için 3 bin 576 bina, 70 bin 123 salon kullanacağız. Emniyet görevlisi dahil 178 bin 352 kişi sınavlarda görev yapacak." ifadesini kullandı.

Ersoy, pazar günü başlayacak 2023-KPSS oturumlarına katılacak adaylara başarılar, bu süreçte emek verecek görevlilere de kolaylıklar diledi.

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

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