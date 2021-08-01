KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu yapıldı.
Ankara
101 sınav merkezinde, saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınavda önlemler aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.