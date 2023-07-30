Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,875.90
BTC/USDT
29,286.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2023-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı.

Neriman Senanur Torun  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

Ankara

İşletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi, soruları cevaplamaları için 160 dakika süre verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor
Kars'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Alanya'da tur minibüsünün tırla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
İçişleri Bakanlığından jandarma personeline eşkıya diyen milletvekiline ilişkin açıklama

Benzer haberler

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

KPSS Alan Bilgisi Sınavları ilk gün oturumları yapıldı

ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumu öncesi sınav binasını ziyaret etti

KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak

KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YKS tercih süreci başladı

YKS tercih süreci başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet