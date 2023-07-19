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Eğitim

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Selma Kasap  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Temmuz 2023'te uygulanacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 30 Temmuz 2023'te uygulanacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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