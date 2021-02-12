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Eğitim, Koronavirüs

Köy okullarında yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 15 Şubat'ta kademeli yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından Türkiye genelindeki köy okulları, okul idarecileri, öğretmen ve hizmetlilerin çalışmalarıyla yüz yüze eğitime hazır hale getirildi.

Sefa Şahin   | 12.02.2021
Köy okullarında yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan y okullarının yeniden yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin kararın ardından ülke genelindeki köy okullarında dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı.

Bu çerçevede, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi.

15 Şubat'ta okullarına gelen öğrenciler, güvenlik görevlisince ateşlerinin ölçülmesi ve maske verilmesinin ardından sınıflarına girecek.

Bina girişi ve katlardaki belirli noktalarda dezenfektanların bulunduğu okullarda, öğrenci ve çalışanların sayısı, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenenin üstünde olmayacak. Öğrenciler, her zaman aynı sıraya oturacak. Bu kapsamda öğrencilerin sınıfta belirlenen yerlerde oturması için sıralarının üzerine isimlerinin yer aldığı kağıtlar konuldu.

Elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi

Okulda maske kullanımıyla ilgili kurallar ve diğer uyarılara dair etiketler okul zemini ve merdiven korkuluklarına yapıştırıldı, broşürler duvar ve panolara asıldı.

Maske, eldiven gibi atıklar için belirlenen noktalara, elle temas etmeden açılıp kapanabilen tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için düzenlemeler yapıldı. Okul hizmetlileri her gün öğrencilerin derse girmesinden önce ve ders bitiminde sınıfları, saat başı ise okul tuvaletlerini temizleyip kayıt tutacak.


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