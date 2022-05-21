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Eğitim

KDK'den açık ve uzaktan eğitim öğrencileriyle "sınav sorularının paylaşılması" kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, İstanbul Üniversitesindeki bir uzaktan eğitim öğrencisinin, sınavlardan sonra soru ve cevapların öğrencilerle paylaşılması yönündeki başvurusunu haklı bularak, soru ve cevapların erişime açılması yönünde tavsiye kararı verdi.

İsmet Karakaş   | 21.05.2022
KDK'den açık ve uzaktan eğitim öğrencileriyle "sınav sorularının paylaşılması" kararı

Ankara

Kurumun kararına göre, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencisi olan başvurucu, açık öğretim programlarında yapılan ara sınav, final ve bütünleme sınav sorularının sınavdan sonra öğrencilerle paylaşılmadığını, sadece optik kağıtların erişime açıldığını belirterek, soru ve cevapların da erişime açılması yönünde üniversiteden talepte bulundu.

Merkezi sınavlar ile diğer açık öğretim sınav sorularının sınavdan sonra öğrencilerle paylaşıldığını belirten öğrenci, söz konusu uygulamayla hangi soruları doğru, hangi soruları yanlış yaptığını öğrenemediğini, hatalı soruları tespit edemediği için de gerektiğinde itiraz ve iptal yollarına başvuramadığını savundu.

Fakülte yönetim kurulu kararı gerekçe gösterilerek, talebi geri çevrilen öğrenci, bilgi edinme hakkının engellendiğini savunarak KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, öğrencilere ait soru ve cevapların sınavdan sonra erişime açılması yönünde İstanbul Üniversitesine tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararında, söz konusu uygulamayla öğrencilerin sınav soru ve cevaplarına itiraz etmelerinin ve gerektiğinde yargı yoluna gitmelerinin güçleştirildiği ifade edildi.

Üniversitenin hizmeti yürüttüğü usullerle temel hak ve özgürlüklerin kullanılması arasında adil bir dengeyi gözetmesi gerektiğine işaret edilen kararda, "Güçlü birtakım neden ve gerekçeler olmaksızın öğrencilerin katılmış olduğu sınava dair cevap anahtarıyla beraber soruların yayınlanmıyor olması, öğrencilerin erişimine sunulmaması, kurulmak istenen adil dengenin idare lehine bozulduğu anlamına gelir." görüşüne yer verildi.

Kararda, üniversitenin uygulamasının zorunlu bir ihtiyaçtan kaynaklanmadığı ve hak arama özgürlüğünü sınırlandırıldığı kaydedilerek, uygulamanın hukuka uygun olmadığı bildirildi.

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