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Eğitim

Kars'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Cüneyt Çelik   | 20.03.2022
Kars'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.

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