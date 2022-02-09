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Eğitim

Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Murat Özünal   | 09.02.2022
Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği kaydedildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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