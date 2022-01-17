Dolar
13.45
Euro
15.35
Altın
1,819.60
ETH/USDT
3,214.00
BTC/USDT
42,226.00
BIST 100
2,085.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor
logo
Eğitim

Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Bazı il ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.

17.01.2022
Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 18 Ocak Salı ara verileceği belirtildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.

Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.

Trabzon

Trabzon'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail Kovid-19 karantina süresini 5 güne düşürdü
Türkiye'de 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi
Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir
Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısı

Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 41 kişi kurtarıldı

Yolu kardan kapanan köylerdeki aşı taleplerine paletli ambulansla yetişiyorlar

Yolu kardan kapanan köylerdeki aşı taleplerine paletli ambulansla yetişiyorlar
Beyaz örtüyle kaplanan Bozcaarmut Göleti ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Beyaz örtüyle kaplanan Bozcaarmut Göleti ziyaretçilerini hayran bırakıyor
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli