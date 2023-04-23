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Eğitim

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için "Kırmızı Çatı" okulu açıldı

Kırmızı Çocuklar Derneği tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar için "Kırmızı Çatı" okulu hizmete açıldı.

Ali Rıza Akkır, Durmuş Genç  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için "Kırmızı Çatı" okulu açıldı

Kahramanmaraş

Kipaş Prefabrik Kenti'nde açılan okulda, oyun ve kitap okuma alanları, sinema ve sosyal mekanlar bulunuyor.

Kırmızı Çocuklar Derneği Başkanı Simay Bülbül, AA muhabirine 6 Şubat'ta herkesin büyük bir acı yaşadığını söyledi.

Depremin yaşandığı günden beri Kahramanmaraş'ta olduklarını dile getiren Bülbül, "Koruma altındaki çocuklarla yıllardır çalışıyoruz. Travmalı çocukların iyileşme sürecini bildiğimiz için bölgedeki çocuklara 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Böylece Kırmızı Çatı projesini yazdık. Projeyle buradaki çocuklarla sürekli destek olunacak." diye konuştu.

Bülbül, okulun etkinlik merkezi olduğunu, psikologlar, pedagoglar ve birçok sanatçının okula geleceğini belirtti.

İki sene prefabrikten bahçesiyle toplamda bin metrekarelik alanda hizmet verileceğini kaydeden Bülbül, şöyle konuştu:

"Çocukların renklerini geri verelim istedik. Çocuklar için en büyük ilaç, oyundur. Oyun ve iyileştirme süreci için hepimiz buradayız. Kipaş Holding bize çok kıymetli bir yer verdi. İki yıl boyunca buradayız. Bu bayram buruk geçiyor ama çocuklarımızın mutluluğa ihtiyacı var. Birçok çocuk geldi ve bana 'Geçirdiğim en güzel 23 Nisan'dı. Enkaz ve kepçe sesinden sonra eğlence sesi duyabiliyorum. Teşekkür ederim.' dedi. İşte sadece bu yüzden buradayız."


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