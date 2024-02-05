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Eğitim

Kahramanmaraş'ta depremin yıl dönümü nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Gökhan Çalı  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Kahramanmaraş'ta depremin yıl dönümü nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

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