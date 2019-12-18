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Eğitim

'İTÜ Vakfı'nın Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde ilerliyor'

İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ Vakfının Doğa Koleji ile ilgili müzakerelerinin olumlu yönde devam ettiğini bildirdi.

Sefa Mutlu   | 18.12.2019
'İTÜ Vakfı'nın Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde ilerliyor'

İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ), resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kamuoyu bilgilendirmesinin ise en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacağı kaydedildi.

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