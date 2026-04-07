İstanbul'da 11. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi düzenleniyor Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 11'incisi düzenlenen 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE 2026), dünyanın önde gelen üniversitelerini, akademisyenleri ve yükseköğretim sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirdi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu zirveye, 100'ün üzerinde konuşmacı ve 50 ülkeden 300 kurum katıldı.

Programın açılışında konuşan EURAS ve EURIE Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, zirvenin her yıl olduğu gibi uluslararası yükseköğretimde yeni işbirliklerine vesile olacağına inandığını söyledi.