Euro
9.16
Dolar
7.77
BIST 100
1,160.71
Altın
1,914.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.

Selma Kasap   | 05.10.2020
İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 

Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin yarın saat 11.00'de basın açıklaması yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Hastalık Önleme Merkezleri'nden Kovid-19'un hava yoluyla bulaştığına ilişkin güncelleme
ABD Başkanı Trump: Bugün Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1603 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: En iyi tahminle dünya nüfusunun yüzde 10'u Kovid-19'a yakalanmış olabilir

Benzer haberler

İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor

İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor

Meslek liselerinde uygulamalı dersler yüz yüze başladı

MEB'den ortaokul öğrencilerine zengin kaynak desteği

Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 230 milyon lira katkı

Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 230 milyon lira katkı
Bakan Selçuk: Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizi eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz

Bakan Selçuk: Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizi eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz
Meslek liselerinde 'uygulamalı dersler' 5 Ekim'den itibaren yüz yüze yapılacak

Meslek liselerinde 'uygulamalı dersler' 5 Ekim'den itibaren yüz yüze yapılacak