İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimleri başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevre farkındalığı eğitimleriyle 250 bin öğrenciye çevre duyarlılığı kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Ankara
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe" diyerek 81 ilde seferberliğe başladıklarını belirtti.
''Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe'' diyerek 81 ilimizde seferberliğe başladık.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 25, 2024
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik ''Çevre Farkındalığı Eğitimleri‘’mizin ilk durağı Edirne oldu.
Eğitimler sonunda 2⃣5⃣0⃣.0⃣0⃣0⃣ evladımıza doğrudan ulaşmayı, çevre duyarlılığını… https://t.co/uqt7GeRFeF
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimlerinin ilk durağının Edirne olduğunu kaydeden Kurum, "Eğitimler sonunda 250 bin evladımıza doğrudan ulaşmayı, çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.