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Eğitim

İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimleri başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevre farkındalığı eğitimleriyle 250 bin öğrenciye çevre duyarlılığı kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimleri başladı

Ankara

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe" diyerek 81 ilde seferberliğe başladıklarını belirtti.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimlerinin ilk durağının Edirne olduğunu kaydeden Kurum, "Eğitimler sonunda 250 bin evladımıza doğrudan ulaşmayı, çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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