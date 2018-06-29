KÜTAHYA

İslami ilahiyat alanında eğitim kalitesinin artırılması amacıyla Kütahya'da kurulan Türkiye'nin ilk İlahiyat Akredite Ajansı (İAA) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim, araştırma ve topluma hizmet gibi birçok alanda kaliteyi artırmak için, dünyanın her yerinde akreditasyon ajanslarının bulunduğunu söyledi.

Aydemir, ilahiyat alanında kaliteyi artırma yönünde Türkiye'de bir akreditasyon ajansının bulunmadığını, bu eksikliğin giderilmesi için iki yıl önce çalışmalara başladıklarını belirterek, "Kütahya'da kurulan İlahiyat Akreditasyon Ajansı, İslami ilahiyata özgü dünyada ilk kalite kuruluşu olma özelliğini taşıyor. 2016 yılından beri ajansın kuruluş altyapısını oluşturduk. İlahiyat lisans programları ve yüksek lisans programlarında kaliteyi yükseltmek için kurulmuş bir ajans." diye konuştu.

Benzeri ajansların, mühendislik, sağlık, fen-edebiyat gibi alanlarda da bulunduğunu dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:

"İlahiyat alanında ise ilk defa kurmak bize nasip oldu. Bu kapsamda da dünyada benzeri yok. Umarım oluşturduğumuz bu platform ile ilahiyatın ve ilahiyat fakültelerinin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme alanında, öte yandan topluma hizmet ve uluslararası alanda kalitelerinin daha da artmasına yönelik katkılarımız olur. İlk etapta Türkiye genelinde faaliyetlerimiz olacak. Daha sonra da uluslararası, dünyanın her yerinde İslami ilahiyat alanında akredite hizmeti sunmayı hedefliyoruz."

"İslami ilahiyat olarak kalite ajansı yoktu"

Özellikle batı ülkelerinde, farklı dinlerle ilgili ilahiyat kalite ajansları bulunduğuna işaret eden Aydemir, şöyle devam etti:

"Hristiyan teolojisi alanında batıda kurulmuş kalite akreditasyon ajansları var. Ancak İslami ilahiyat açısından düşündüğümüzde, dünyada bir örneği bulunmuyor. Bu ihtiyaç dolayısıyla biz de tamamen bağımsız olan bu ajansı kurduk. Türkiye'de ve üretim, eğitim alanında olduğu gibi dünyada birçok alanda kalite artık esas. Devletimiz tarafından ülkemizde yüksek öğrenimdeki kaliteye güçlü bir destek var. İlahiyat alanında da öncüsü olmak adına biz bu yola çıktık. Bu kuruluş, yapısı itibariyle dernek statüsünde. Kar amacı gütmeyen sivil bir kuruluş. Dolayısıyla kuruluşumuzun amacı, ilahiyat programlarını belli bir zeminde buluşturup şeffaf ve açık süreçlerin belirlenmesi, ölçütlerin belirlenmesi, oluşturulması ve neticede bilgilendirme, değerlendirme ve akreditasyona giden süreçleri birlikte yaşama adına kurulmuş bir kuruluş."