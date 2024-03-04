Dolar
31.57
Euro
34.29
Altın
2,117.22
ETH/USDT
3,548.10
BTC/USDT
66,874.00
BIST 100
8,907.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, “Memur-Sen Buluşması programında konuşuyor.
logo
Eğitim

İbn Haldun Üniversitesinde "Yüzyıla Değer Öğrenci Çalıştayı" düzenlendi

Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, "(Türkiye Yüzyılı) Böyle bir hedefi koymak için geçtiğimiz 20 yılda belli mesafeler, belli altyapılar oluştu. Türkiye Yüzyılı'nın inşa edenleri, yönetenleri sizler olacaksınız." dedi.

Fatih Ulaş  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
İbn Haldun Üniversitesinde "Yüzyıla Değer Öğrenci Çalıştayı" düzenlendi Fotoğraf: Erhan Elaldı - AA

İstanbul

İbn Haldun Üniversitesinde 100 gencin katılımıyla "Yüzyıla Değer Öğrenci Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversitenin Başakşehir Külliyesi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, öğrencilerin kendilerini, Türkiye'nin gelecek yüzyılını taşıyacak kalitede yetiştirmelerini istedi.

Toplumsal değişimin dinamiğinin bireysel değişimden geçtiğini vurgulayan Gündüz, "Size tavsiyem, ütopik hedeflerden çok, önce kendinizle başlayın. Kendinizi geleceğin dünyasında başarılı ve Türkiye'yi sırtlayacak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, medeniyetin köşe taşı olacak bir adam olarak hayata hazırlayın." dedi.

Gündüz, kendisini akranlarını aşacak kabiliyetlerle donatmayan insanın, geleceğin dünyasında yeri olmadığını, gençlerini geleceğin şartlarına göre yetiştirmeyen ülkelerin de gelecek garantisi bulunmadığını kaydetti.

Dünyada global rekabetin çok fazla arttığına dikkati çeken Gündüz, çalıştayda geleceğe ışık tutacak fikirler üretilmesi dileklerini iletti.

"Siyaset bu tür hedefleri zehirliyor"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan ise ülkeyi yönetenlerin "Türkiye Yüzyılı" gibi yüz yıllık bir hedef koymasının çok kıymetli olduğunu, bu hedefin gerçekleşmesi için çalışmak gerektiğini söyledi.

Geçmişte "Kızılelma" gibi etrafında kenetlenmek ve çalışmak için iddialı hedefler konulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Maalesef siyaset bu tür hedefleri zehirliyor. 'Türkiye Yüzyılı mı? Bunu Tayyip Erdoğan koydu. Ben niye bunun için çalışayım' falan diyenler elbette çevrenizde de vardır. Ama bu büyük bir hedef. Cumhuriyet'in yüzyılını tamamlamışız. İkinci yüzyılında artık biz 'Genç bir Cumhuriyet' demekten öteye, 'Dünyada damgasını vuran ülke' olmalıyız. 21. yüzyıl, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, Türkiye Yüzyılı olsun dünyada. Böyle bir hedef kendi başına saygın. Böyle bir hedefi koymak için geçtiğimiz 20 yılda belli mesafeler, belli altyapılar oluştu. Türkiye Yüzyılı'nın inşa edenleri, yönetenleri sizler olacaksınız." diye konuştu.

70 yaşına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlere, "Biz artık sizin zamanınızın misafiriyiz." dediğini aktaran Bilal Erdoğan, bunu kuvveden fiile geçirmek için gençlerin oturup çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Kültür, kimlik ihyası ve inşasında üniversitenin mihenk taşı bir kurum olduğunun altını çizen Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"Eğer Türkiye Yüzyılı diye bir şey olacaksa kendi kültürümüzün de ihyasına ihtiyaç var. 21. yüzyılda nasıl kendi kültürümüzü yaşayabileceğiz, nasıl yeniden bir kimlikten, bize ait olan bir şeyden bahsedebileceğiz, bunun da çalışılması lazım. Buna da hakikaten bir yol haritası bulmamız lazım. Önümüzde böyle hazır bir yol haritası yok. Tarihteki örneklerinden esinleneceğiz nasıl yapmamız gerektiğini, 21. yüzyıl şartlarında gerçekleştireceğiz."

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da Türkiye'nin gelecek yüzyılını inşa etmeye çalıştığını belirterek, bu süreçte en önemli rolün gençlere ait olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sis etkili oldu
Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası sonucu 3 kişi yaralandı
MİT Başkanı Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti
Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz

Benzer haberler

İbn Haldun Üniversitesinde "Yüzyıla Değer Öğrenci Çalıştayı" düzenlendi

İbn Haldun Üniversitesinde "Yüzyıla Değer Öğrenci Çalıştayı" düzenlendi

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in doğumunun 100'ncü yılı dolayısıyla panel düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet