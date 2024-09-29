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Eğitim

Hukuk Mesleklerine Giriş ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün uygulanan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın (2024-İYÖS), temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.

Selma Kasap  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Hukuk Mesleklerine Giriş ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın soru ve cevapları erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 9 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, her iki sınava ait temel soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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