Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmamada tercih hakkı sunulacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını bildirdi.
Ankara
Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumlarına dilekçeyle başvuracak.
Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavları tamamlanan öğrenciler de istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecek.
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