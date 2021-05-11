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Eğitim

Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmamada tercih hakkı sunulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.05.2021
Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmamada tercih hakkı sunulacak

Ankara

Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumlarına dilekçeyle başvuracak.

Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavları tamamlanan öğrenciler de istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecek. 

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