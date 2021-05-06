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Eğitim

Gazi Üniversitesi öğrencilerinden Türkiye'nin çınarlarına 'yalnız değilsiniz' telefonu

Gazi Üniversitesi öğrencileri, Türkiye genelindeki 25 yaşlı vatandaşı telefonla arayıp, hal hatırını sordu, nesiller arası gönül bağının kuvvetlendirilmesini sağladı.

Sefa Şahin   | 06.05.2021
Gazi Üniversitesi öğrencilerinden Türkiye'nin çınarlarına 'yalnız değilsiniz' telefonu

Ankara

Gazi Üniversitesi SKS Sürdürülebilir Kalkınma Topluluğu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Topluluğu ortaklığında "Eski Toprak Merhaba: Gazili Öğrencilerden Çınarlara Saygı Etkinliği" yapıldı.

Etkinlik kapsamında, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, üniversitenin Sosyal İşler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Selami Candan ve farklı bölgelerde ikamet eden 23 gönüllü topluluk üyesi tarafından Türkiye'nin farklı illerindeki 25 yaşlı vatandaş telefonla arandı.

Nesiller arası bağın korunmasının kültür aktarımı ile milli birlik ve beraberliğin sağlanmasındaki öneminin hedeflendiği etkinlikte, Kovid-19'da zorlu bir süreç geçiren yaşlıların, rahmet ve bereket ayı ramazanda hal hatırı soruldu.

Öğrenciler, kuşaklar arası gönül birlikteliğinin oluşturulduğu etkinlikte, yaşlılar için zorlu geçen Kovid-19 sürecinde moral kaynağı oldu.

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