Eğitim hayali yarım kalan 48 bini aşkın kadın "Nerede Kalmıştık?" projesiyle okullu oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yarım kalan eğitimlerine devam etmek isteyen kadınlara yönelik geçen yıl başlatılan "Nerede Kalmıştık?" projesi kapsamında 48 bin 176 kadın, açık öğretim okullarına kayıt oldu.
Ankara
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nerede Kalmıştık?" projesini, geçen yıl 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattıklarını hatırlattı.
AK Parti olarak 20 yıldır kadınların eğitimine yönelik çok fazla proje gerçekleştirdiklerine işaret eden Keşir, eğitimin kadınlar için en önemli fırsat eşitliği aracı olduğunu vurguladı.
Kız çocuklarının eğitime erişimi ile ilgili de çok sayıda farklı program yürüttüklerini anlatan Keşir, 2001'de kız çocuklarının yükseköğretime erişim oranları yüzde 13,5 iken 81 ilde açılan üniversiteler ile erişilebilirliği artırdıklarını ve bu oranın yüzde 49'a çıktığını belirtti.
Keşir, 20 yıl öncesinden gelen eğitime erişemeyen bir grubun bulunduğuna dikkati çekerek, eğitime vaktinde erişememiş, özellikle orta ve üzeri yaştaki kadınlar için projeyi başlattıklarını, en alt yaş sınırını ise 20 olarak belirlediklerini söyledi.
Projede amaçlarının kadınların lise eğitimi olduğuna dikkati çeken Keşir, "İstedik ki lise eğitimini yarım bırakmış ya da hiç başlamamış kadınlar lise eğitimlerine başlasınlar. Çünkü lise, meslek sahibi olmaları için önemli. 'Kadının güçlenmesi' dediğiniz şeyin altında mutlaka eğitim var. Kadın yoksulluğu, şiddetle mücadele, iş gücü piyasalarına katılım, karar alma mekanizmalarına katılım, bütün bunların hepsi eğitim olmadan olabilecek şeyler değil. Bu sebeple projeyi son derece önemsiyoruz." diye konuştu.
"Kadınlarımıza yol arkadaşlığı yapıyoruz"
Ayşe Keşir, AK Parti Kadın Kolları olarak, proje başlar başlamaz birebir yüz yüze iletişimle kadınlarla görüştüklerini, sorularını yanıtladıklarını, duyurular yaptıklarını ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığının halk eğitim merkezlerinde ücretsiz kurslar düzenlendiğini hatırlatan Keşir, şunları kaydetti:
"Teşkilatlarımız aracılığıyla bir mahallede, bir bölgede ya da bir köyde, örneğin lise 2 matematik dersi almaları gerekiyor; bu durumda 12 kadının bir araya gelip sınıfın açılması, mahallenin okulunu, muhtarlık binasını ya da başka bir mekanı ayarlayarak oraya bir öğretmenin gelip kurs açılması gibi organizasyon konularında kadınlara yardımcı oluyoruz ve bu süreçte onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz."
"Diplomalarını alırken yanlarında olmak istiyoruz"
Proje kapsamında 4 yıllık bir planlama yaptıklarını bildiren Keşir, şu bilgileri verdi:
"Geçtiğimiz yıl proje kapsamında toplam 21 bin 176 kadın ortaokul ve liseye müracaat etti. Geçen yıl başvuru yapanlardan 17 bini lise, 4 bin 176'sı ortaokula başvuru yaptı. Lise için çıktık yola ama ortaokula başlamayan kadınlar da maratona bir önceden başlamayı göze aldılar ve ciddi bir motivasyonla başladılar. Bu yıl da ikinci yıl için tekrar duyuru yaptık. İkinci yıl için de yeni kayıt yaptıran kadın sayısı 27 bin oldu. Kadınlarımızdan 11 bini lise, 16 bini ortaokul için başvurdu. İki yılda sadece lise için kayıt yaptıran kadın sayımız 28 bine ulaştı. Böylece iki yılda 48 bin 176 kadınımız, yeniden açık öğretim programları vasıtasıyla ortaokul ve lise eğitimine başlamış oldu.
Projeye başlarken hedefimiz, 4 yılda 25 bin kadına ulaşmaktı, projenin ikinci yılında bu hedefi liseye kayıt olan 28 bin kadın ile yakalamış ve hatta geçmiş bulunuyoruz."
Keşir, proje ile ilgili raporlama çalışmalarının devam ettiğini, "Verisi gelecek illerle birlikte bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Kadınlarımız, her yıl mesafe aldıkça biz de çok heyecanlanıyoruz. İnşallah 4 yılın sonunda diplomalarını alan kadınlarımızın yanlarında olmak istiyoruz." diye konuştu.
35 yaş üstü kadınlara ek kontenjan vurgusu
Ayşe Keşir, kadınların lise mezuniyetinin ardından yeni hedeflerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:
"Lise eğitimini tamamlayanlar, mutlaka üniversite hayali kuruyor ve üniversite kapısını aralıyor. Biz istiyoruz ki bu kadınlar üniversite sınavlarına girsinler. Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz günlerde 35 yaş üstü kadınlara yönelik üniversitede ek kontenjan açıkladı. Bu aslında geçmişte eğitim hedefine koşamayan kadınlara ön açmak içindi. Hangi yaş grubunda olursa olsun hiçbir kadının eğitimden uzak kalmamasını, eğer geçmişte kalmışsa aradaki mesafeyi kapatıp yola kaldığı yerden devam etmesini istiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.