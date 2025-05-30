Dolar
39.24
Euro
44.52
Altın
3,296.29
ETH/USDT
2,610.50
BTC/USDT
104,953.00
BIST 100
9,087.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

e-YÖKDİL Fen Bilimleri Sınavı yarın yapılacak

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Fen Bilimleri) yarın yapılacak.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
e-YÖKDİL Fen Bilimleri Sınavı yarın yapılacak

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 47 e-sınav salonunda İngilizce uygulanacak sınava 5 bin 267 aday başvurdu.

Saat 13.45'te başlayacak uygulamada adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Emniyet mensupları dahil sınavda 345 kişi görevli olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

Sınav günü kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kolluk kuvvetleri "Van'ın incileri" için gece gündüz nöbette
İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraklerindeki işçilerin grevi nedeniyle hizmetlerde aksamalar yaşanıyor
Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı adliyede
"Huzur İstanbul" uygulamasında 873 kişi gözaltına alındı
Interpol tarafından uluslararası seviyede aranan 23 kişi yakalandı

Benzer haberler

e-YÖKDİL Fen Bilimleri Sınavı yarın yapılacak

e-YÖKDİL Fen Bilimleri Sınavı yarın yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet