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Eğitim

Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün daha ara verildiğini açıkladı.

Ömer Ürer   | 23.11.2022
Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle tedbir amaçlı, ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım tarihinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kentte, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.

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